مكة المكرّمة.. إنقاذ مواطن من نزيف حاد في الأذنين مع تجمُّع دموي بالكلية

وأفاد الفريق الطبي أنه تمّ التعامل مع الحالة وفق البروتوكول العلاجي للتعامل مع مثل هذه الحالات باستخدام المحاليل الوريدية والمضادات الحيوية والمسكنات اللازمة، ثم البدء بإجراءات تركيب القسطرة البولية حتى استقرت حالة المريض، ومن ثم تمّت إحالته للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد بمحافظة جدة، وكان في استقباله فريق طبي مكوّن من 13 طبيباً (Trouma team) من مختلف التخصصات وتم استئصال الكلية اليمنى بشكل عاجل، ومازال المريض يتلقى العلاج اللازم وبعلامات حيوية مستقرة.