مكة المكرّمة.. إنقاذ مواطن من نزيف حاد في الأذنين مع تجمُّع دموي بالكلية

تمكّن فريق طبي من مستشفى الكامل العام عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي من إنقاذ حياة مواطن في العقد الأول من عمره تعرَّض لنزيفٍ حادٍ من الأذنين اليمنى واليسرى مع جروحٍ بفروة الرأس والوجه والرقبة ومناطق متفرقة من الجسم وتجمُّع دموي بالكلية اليمنى.
وأوضح الفريق الطبي أن المريض وصل المستشفى من قِبل الهلال الأحمر وهو يعاني كدمات بليغة في الرأس والوجه والرقبة، مبيناً أنه بعد عمل الفحوصات المخبرية وإجراء الفحوصات الإشعاعية تبين وجود كيس دموي ونزيف جهة الكلية اليمنى.
وأفاد الفريق الطبي أنه تمّ التعامل مع الحالة وفق البروتوكول العلاجي للتعامل مع مثل هذه الحالات باستخدام المحاليل الوريدية والمضادات الحيوية والمسكنات اللازمة، ثم البدء بإجراءات تركيب القسطرة البولية حتى استقرت حالة المريض، ومن ثم تمّت إحالته للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد بمحافظة جدة، وكان في استقباله فريق طبي مكوّن من 13 طبيباً (Trouma team) من مختلف التخصصات وتم استئصال الكلية اليمنى بشكل عاجل، ومازال المريض يتلقى العلاج اللازم وبعلامات حيوية مستقرة.
يُذكر أن مستشفى الكامل قدّم خدمات طبية لـ 12714 حالة خلال الربع الأول لعام 2023.