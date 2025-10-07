"سدايا" تكشف عن ثورة تقنيات "الذكاء الاصطناعي العام - AGI" ودورها في تغيير اقتصادات العالم

وأوضحت الدراسة أن العالم، يشهد تحولًا مهمًا في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الاهتمام بما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام، وهو المفهوم الذي يشير إلى مستوى متقدّم من الذكاء الاصطناعي، الذي يُتوقّع نظريًا أن يمتلك قدرات عامة مماثلة للقدرات البشرية في التعلم والتفكير وحل المشكلات، مبينة أن هذا التوجه يثير قلقًا من تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي العام، دون أطر تنظيمية كافية، وما قد ينجم عن ذلك من مخاطر محتملة، في الوقت الذي تحمل فيه هذه التقنيات فرصًا واعدة في مجالات الأتمتة والنمو الاقتصادي والاكتشافات العلمية.