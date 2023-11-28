سعود بن نايف: دعم القيادة أثمر عن تقدم جامعاتنا وفقًا للتصنيفات الدولية

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما يحظى به التعليم العالي في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ مشيرًا إلى أن هذا الدعم أثمر عن تقدم ترتيب الجامعات السعودية وفقًا للتصنيفات الدولية المعنية بالبحث العلمي.
وقال الأمير "سعود": الشباب السعودي طموح ويحرص على العلم والمعرفة والتطور والابتكار، وها نحن نرى براءات الاختراع والأبحاث العلمية تتوالى يومًا بعد يوم لتسجل جامعاتنا تقدمًا بين جامعات العالم، وهذا الإنجاز جاء بعد توفيق الله ثم دعم القيادة الحكيمة، إضافة إلى جهود وشغف أبناء وبنات الوطن لتحقيق إنجازات علمية تسجل باسم الوطن".
جاء ذلك خلال استقباله في مجلسه الأسبوعي "الاثنينية" بديوان الإمارة، الأمراء والمسؤولين ومديري الجهات الحكومية ووفدًا من جامعة الملك فيصل يترأسه رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، بحضور عدد من أعضاء مجلس الجامعة والقيادات الإدارية.
وأضاف: "هؤلاء المبتكرون والمخترعين حققوا إنجازًا لهذا الوطن يضاف إلى السجلات المشرفة التي حققتها الجامعات السعودية على المستويين الإقليمي والدولي، وإن من الطبيعي أن تتبوأ جامعة الملك فيصل بالأحساء تلك المكانة المتميزة فهي تقع في منطقة ومحافظة غالية وعزيزة على القلب، وتستحق أن تكون رائدة في كثير من المجالات".
وكرم أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء المبتكرين والمخترعين بالجامعة بمناسبة تسجيل (١٤١) براءة اختراع؛ مشيدًا بما قدمته الجامعة من خطط ناجحة أسهمت في تشجيع المواهب المبدعة، وتهيئة بيئة محفزة لتحقيق هذه الإنجازات، ومقدمًا شكره لكل المتميزين من المخترعين والباحثين على مساهمتهم العلمية في خدمة الإنسانية.
من جانبه، رفع رئيس الجامعة شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على ما تحظى به في مؤسسات التعليم والبحث العلمي من توجيه ودعم ورعاية بلا حدود؛ مثمنًا امتداد هذه الرعاية الكريمة فيما تتلقاه الجامعة من توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله- ومتابعته وحرصه الدائم على تطوير العمل الجامعي المؤسسي في كل مجالاته ووظائفه المنوطة به.
وقدم "العوهلي" خلال اللقاء عرضًا عن رحلة جامعة الملك فيصل نحو تعزيز الابتكار، والذي يمثل أحد أبرز التوجهات الوطنية، وما تحقق للجامعة من إنجازات في هذا المجال؛ حيث سجلت الجامعة في عام واحد 2023م أكثر من 141 براءة اختراع.
وبيّن أن الجامعة لديها طموحات وأهداف مستقبلية ستسهم في مضاعفة هذه الإنجازات من خلال قطاع مختص بالابتكار وتنمية الأعمال، إلى جانب دعم زيادة الإنتاج العلمي والبحثي وتجويده، والتركيز على البحوث التطبيقية ذات الأثر التنموي المستدام.