سعود بن نايف: دعم القيادة أثمر عن تقدم جامعاتنا وفقًا للتصنيفات الدولية

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما يحظى به التعليم العالي في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ مشيرًا إلى أن هذا الدعم أثمر عن تقدم ترتيب الجامعات السعودية وفقًا للتصنيفات الدولية المعنية بالبحث العلمي.