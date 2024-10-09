مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُدخل الفرحة لأربعينية بعد عقم دام 18 عاماً

وأردف الدكتور سامر العلان قائلاً بأن نتائج عملية أطفال الأنابيب كانت مبشرة جداً، إذ تم إيجاد وسحب 25 بويضة بحالة ممتازة ، حيث تم تلقيحها بالحيوانات المنوية، ثم حفظ وتجميد الأجنة وفي الشهر التالي تم البدء ببرنامج إرجاع الأجنة المجمدة و نقل 3 أجنة من الدرجه الأولى، وبعد أسبوعين راجعت المراجعة العيادة وأجرت فحوصات اختبار الحمل وتبين أنها حامل ولله الحمد، حيث تم إعطائها النصائح الطبية اللازمة والفيتامينات ومثبتات الحمل ، كما تم إجراء أشعة تلفزيونية في الشهرين الثاني والثالث للاطمئنان على وضع الجنين، وتبين وجود قصور في عنق الرحم تمت معالجته بإجراء عمليه ربط عنق الرحم "cervical cerclage" . مؤكداً على أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ، حيث ولدت الأم في الأسبوع الــ37 طفلةً بوزن 2.8 كيلو، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد.