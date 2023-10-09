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بالتنسيق مع حرس الحدود.. مكافحة المخدرات بجازان تحبط تهريب 122 كجم حشيش

القبض على المهربيْن وتوقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة
بالتنسيق مع حرس الحدود.. مكافحة المخدرات بجازان تحبط تهريب 122 كجم حشيش

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، محاولة تهريب (122) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها وهما مواطنان بمحافظة الدرب في منطقة جازان، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر حية.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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