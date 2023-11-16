وزير الشؤون الإسلامية: الأئمة والخطباء يحظون بمؤازرة الوزارة للقيام بعملهم الدعوي

وقال معاليه خلال كلمته إن من نعم الله علينا في المملكة ولله الحمد تحكيم شرع الله حيث لا يوجد فيها من يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، مبيناً بأن عبادة الله عز وجل لها لوازم ومن أهمها أن تكون وفق ما جاء في كتابه الكريم وسنة نبيه المطهرة، ووفق منهج السلف الصالح الذين تتلمذوا على يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأخذ الدين نقياً صافياً لا غبشً فيه ولا زلل ولا زيادة ولا نقصان ووفق المنهج الوسطى المعتدل الذي لا غلو فيه ولا تطرف وبعيداً عن البدع والزيادات.