"الأناقة وخفة الوزن والأداء العالي" تجتمع في جهاز Zephyrus G16 ROG

يشهد سوق الحواسيب المحمولة تحولاً كبيرًا في السنوات الأخيرة؛ إذ أصبحت تقديمات هذا القطاع تتنافس بتقنيات متطورة، ومواصفات عالية المستوى.
ومن بين العديد من الشركات الناشئة التي ارتفعت إلى السطح، تبرز شركة ASUS بجهازها الجديد Zephyrus G16 ROG، الذي يجمع بين الأناقة والأداء العالي.
تم تصميم جهاز Zephyrus G16 ROG ليكون مناسبًا لعشاق الألعاب ومصممي المحتوى بفضل قوته الفائقة، ونحافته، وخفة وزنه.
يتميز الجهاز بتصميم أنيق، يتماشى مع الأجهزة العصرية، ويوفر أداء متميزًا، يناسب جميع استخداماتك.
تمتاز سلسلة ROG Zephyrus بأنها غيَّرت نظرة العديد من الأشخاص للحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب، من خلال تقديمها أجهزة رفيعة السمك، وخفيفة الوزن، وتقديم أداء ممتاز بفضل عتادها القوي.
تُقدِّم ASUS جهاز Zephyrus G16 كحل شامل، يجمع بين الأناقة والأداء الفائق.
تتميز المواصفات الفنية لجهاز Zephyrus G16 بمعالج Intel® Core™ Ultra 9 185H، الذي يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى وحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX™ 4090؛ وهو ما يمنحك تجربة ألعاب وبرامج مذهلة.
تم تجهيز الجهاز أيضًا بشاشة OLED مقاس 2.5K ومعدل تحديث يبلغ 240 هرتز؛ لتوفير صورة نقية وواضحة مع كل تحرُّك.
كما يضمن نظام التبريد الذكي في جهاز Zephyrus G16 الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة لتجربة لعب مريحة. ويمتاز بوقت استجابة سريع للغاية بفضل تقنية OLED.
باختصار، يُعدُّ جهاز Zephyrus G16 ROG من ASUS خيارًا مثاليًّا لمن يبحثون عن جهاز محمول، يجمع بين الأناقة والأداء العالي في الوقت نفسه.