"المنفي": نطمح لدور أوسع للجامعة العربية في تحقيق المصالحة الشاملة

وقال: "إننا نطمح لدور أوسع وأوضح للجامعة العربية من خلال دعم جهود ودور الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاز الاستحقاق الانتخابي بانتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الحالي 2023"، لافتًا إلى أن المجلس الرئاسي يواصل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على عمل لجنة 5 + 5 لتوحيد المؤسسة العسكرية، وعلى الصعيد السياسي فإن المساعي الجادة بالتعاون والتنسيق مع الأطراف المحلية وبعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا لدعم خطوات مجلسي النواب والدولة من خلال لجنة 6 + 6 التي أوكل لها المجلسين التوافق حول القوانين الانتخابية.