"المنفي": نطمح لدور أوسع للجامعة العربية في تحقيق المصالحة الشاملة

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، القادة العرب إلى تبنّي موقف موحد تجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيل كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وجدد "المنفي"، خلال كلمته التي ألقاها اليوم أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (32) المنعقدة في جدة، تأكيده بأهمية توظيف أي حوار لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي وتحقيق أهدافه إلى تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية والابتعاد عن كل ما شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا.
وقال: "إننا نطمح لدور أوسع وأوضح للجامعة العربية من خلال دعم جهود ودور الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاز الاستحقاق الانتخابي بانتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الحالي 2023"، لافتًا إلى أن المجلس الرئاسي يواصل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على عمل لجنة 5 + 5 لتوحيد المؤسسة العسكرية، وعلى الصعيد السياسي فإن المساعي الجادة بالتعاون والتنسيق مع الأطراف المحلية وبعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا لدعم خطوات مجلسي النواب والدولة من خلال لجنة 6 + 6 التي أوكل لها المجلسين التوافق حول القوانين الانتخابية.
وأكد دعم كل الجهود الفردية والجماعية لتحقيق التضامن العربي ورأب الصدع ونبذ الخلافات بين بلداننا، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية في لم الشمل العربي الذي أدى إلى انعقاد هذه القمة العربية بكامل أعضائها، مثمنًا دور المملكة للوصول إلى حل شامل في اليمن ينهي الأزمة بالتوافق بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
وأبدى استعداده للانخراط في الجهود المبذولة في حل الأزمة السودانية، بما يؤدي إلى إنهاء الاقتتال بين الإخوة، ويحفظ الاستقرار في منطقتنا.
كما دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى تنفيذ كل قرارات الجامعة العربية الداعية إلى دعم صمود وحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وفق لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مدينًا ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وتعديات.