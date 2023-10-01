أمطار رعدية تؤثر في 5 مناطق.. أبرز الظواهر الجوية القادمة يؤطرها الأرصاد

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأحد، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة تمتد إلى المدينة المنوّرة.
وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على المناطق نفسها.
وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 42 مئوية بالمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 12 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة بالدمام والقنفذة وينبع 90%.