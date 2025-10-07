صندوق استثماري بقيمة 2 مليار ريال سعودي لإطلاق مجتمعات سكن مشترك للمهنيين والطلاب في المملكة

وأضاف محمود الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة مجد للاستثمار: "على الصعيد الاستثماري، يعكس هذا المشروع ثقتنا الراسخة في السوق السعودي وآفاق نموه الواعدة على المدى الطويل. فنحن ملتزمون بالمشاريع التي تحقّق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا وقيمة استثنائية للمقيمين. ويجسّد هذا التعاون مزيجًا فريدًا من الخبرة العالمية، والتصميم المستدام، والعوائد المجزية، ما يشكل معادلة قوية لمستقبل قطاع الإسكان في المملكة".