صندوق استثماري بقيمة 2 مليار ريال سعودي لإطلاق مجتمعات سكن مشترك للمهنيين والطلاب في المملكة

أعلنت كل من مجد للاستثمار، وشركة سمو للاستثمارات العالمية (SGI)، ومجموعة ستراتيجيك هاوسينج جروب (SHG) عن الإطلاق الرسمي لشركة ديديكيتد هاوسينغ (DHC)، وهي شراكة استراتيجية بتمويل مبدئي يبلغ 2 مليار ريال سعودي، وتهدف إلى تقديم نموذج مبتكر لمفهوم السكن المشترك للمهنيين والطلاب. وتتطلّع الشركة لتكون رائدة في هذا القطاع، حيث ستعمل على تطوير وإدارة مجتمعات سكنية متكاملة للأجيال المستقبلية في المملكة العربية السعودية.
وتجمع هذه الشراكة بين ثلاث جهات رائدة في مجالات الاستثمار، والتطوير العقاري، والتشغيل، والابتكار لإرساء معايير جديدة في السوق.
مجتمعات مصمّمة خصيصًا لجيل جديد
تأسّست شركة ديديكيتد هاوسينغ لتلبية الطلب المتزايد على البيئات السكنية عالية الجودة وميسورة التكلفة التي تعزّز حسّ الانتماء إلى المجتمع وتراعي أنماط حياة المهنيين في بداية مسيرتهم المهنية، والطلاب الجامعيين، وسكان المدن المتنقّلين يوميًا على الطرقات. وقد أطلقت الشركة علامتين تجاريتين متميّزتين في المملكة، علامة "إربن ليفينغ" (URBN Living) المصمّمة للمهنيين وعلامة "ذا ميرياد" (The Myriad) العالمية الحائزة على جوائز والمصمّمة للطلاب.
تواكب علامة "إربن ليفينغ" الطلب المتنامي على سكن عصري وميسور التكلفة يتميّز بالمرونة والتصميم المدروس ويخاطب تطلّعات المهنيين الشباب. وتركّز هذه المجتمعات على أسلوب الحياة، والتواصل الاجتماعي، والراحة، حيث تقدّم تجربة تتجاوز مفهوم الإقامة التقليدية وترفع سقف المعايير بفضل الخدمات المتميّزة والتصميم العصري.
أمّا "ذا ميرياد"، فهي علامة تجارية رائدة في مجال سكن الطلاب تقدّم أسلوب حياة متمحور حول الطالب واحتياجاته وتجربة معيشية فريدة من نوعها تدمج القيم الثقافية والتقاليد الأصيلة لمنطقة الخليج. ومن خلال المزيج المميّز الذي تقدّمه ما بين الوحدات السكنية عالية الجودة والمساحات المجتمعية النابضة بالحياة والجدول الحافل بالأنشطة الأكاديمية والفعاليات الاجتماعية على مدار العام، تحقّق العلامة توازنًا مثاليًا بين العلم والترفيه. وتتميّز "ذا ميرياد" ببيئة آمنة ومحفّزة تساعد الطلاب على العيش بسلام والتعلّم والنجاح على الصعيدين الأكاديمي والشخصي، لا سيّما أنّها تقدّم غرفًا مصمّمة بعناية ومجهّزة للكامل.
وتعيد العلامتان التجاريتان معًا تعريف مفهوم الضيافة السكنية، وقد أثبتتا نجاحهما في مختلف أنحاء العالم. وكمرحلة أولى، تعتزم شركة ديديكيتد هاوسينغ إطلاق أكثر من 5,000 سرير، مع طموح للتوسّع إلى 20,000 سرير بحلول عام 2030 في مختلف أنحاء المملكة.
في هذا السياق، صرّح فيك راو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستراتيجيك هاوسينج جروب: "نحن لا نبني منازل فحسب، بل نوفر أماكن يشعر فيها الناس بالانتماء الحقيقي. ما نقدّمه فريد من نوعه، حيث نمزج بين معايير الضيافة وجودة السكن، ونحقّق التوازن بين القدرة على تحمّل التكاليف والتصميم الذكي والحياة المجتمعية النابضة، وكل ذلك بما يتماشى مع تطلّعات جيل اليوم".
من جانبه، قال عبد الرحمن بن عايض القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة سمو للاستثمارات العالمية: "تمثّل هذه الشراكة إنجازًا مهمًا للمملكة ومساهمة مباشرة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. فاستقطاب شركة رائدة عالميًا في قطاع السكن المشترك، مثل مجموعة ستراتيجيك هاوسينج جروب، يؤكد قدرة المملكة على جذب الخبرات العالمية المتميّزة. كما يعزّز هذا التعاون أهدافنا لتحسين جودة الحياة، وتنويع الاقتصاد، وترسيخ معايير جديدة لبناء المجتمعات في المنطقة".
وأضاف محمود الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة مجد للاستثمار: "على الصعيد الاستثماري، يعكس هذا المشروع ثقتنا الراسخة في السوق السعودي وآفاق نموه الواعدة على المدى الطويل. فنحن ملتزمون بالمشاريع التي تحقّق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا وقيمة استثنائية للمقيمين. ويجسّد هذا التعاون مزيجًا فريدًا من الخبرة العالمية، والتصميم المستدام، والعوائد المجزية، ما يشكل معادلة قوية لمستقبل قطاع الإسكان في المملكة".
رؤية استراتيجية مدعومة بخبرة لا مثيل لها
تقوم شركة ديديكيتد هاوسينغ على شراكة قوية بين التطوير والتشغيل والاستثمار، حيث تجمع بين شركة سمو للاستثمارات العالمية وشركة مجد للاستثمار وما تتمتّعان به من خبرة محلية واسعة وقدرة على الوصول إلى مواقع استراتيجية وبين مجموعة ستراتيجيك هاوسينج جروب التي تمتلك سجلًا حافلًا بالجوائز والنجاحات في مجال تطوير وتشغيل المجتمعات السكنية المشتركة للطلاب. ويثمر هذا التعاون عن منصة متكاملة قادرة على التوسّع وتملك ما يكفي من الخبرات والقدرات لقيادة قطاع السكن المشترك في المملكة.