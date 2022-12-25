بموافقة خادم الحرمين.. منح 100 متبرع وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأعضائهم

عبدالكريم بن خلف بن مرجي الضبعاني الشراري، عبدالكريم بن عبدالله بن محمد آل مجعدة الأحمري، عبدالكريم بن محسن بن شريدة العبدلي العنزي، عبدالله أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الجعفر، عبدالله بن إبراهيم بن سليمان السلوم، عبدالله بن أحمد بن عبدالله السيف، عبدالله بن سعد بن حمدان آل جايز العامري، عبدالله بن سليمان بن براهيم الدوسري، عبدالله بن سليمان بن يحيى الخسافي الفيفي، عبدالله بن صاطي بن سيف النحياني المطيري، عبدالله بن ظافر بن عبدالله المخاريم الدوسري، عبدالله بن عبدالجبار بن عقايل الدرويشي الحازمي، عبدالله بن عبدرب النبي بن عبدالله القشخي، عبدالله بن عبده بن أحمد طميحي، عبدالله بن فهد بن محمد آل متعب، عبدالله بن فيصل بن زامل المخلفي الحربي، عبدالله بن مبارك بن محمد آل جهران القرني، عبدالله بن محمد بن حسين آل حسين التميمي، عبدالله بن محمد بن عبدالله الدعرمي، عبدالله بن محمد بن محصان الميزاني المطيري،