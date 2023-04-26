الصور الإنسانية تتوالى.. سادس سفينة للرعايا ترسو بقاعدة الملك فيصل وأبطالها ضباط وأفراد القوات البحرية

وكانت دموع الفرح تنهمر من محياهم عند نزولهم من الباخرة، حيث رحب بهم قائد المنطقة الغربية اللواء أحمد الدبيس، وقال: أنتم في بلادكم وفي ديرتكم، ونحن هنا في استقبالكم تنفيذاً لأمر قيادتنا التي نذرت نفسها لخدمة الإنسانية، وفتحت ذراعيها لإجلاء كل أبناء العالم من السودان إلى أرضها معزّزين مكرّمين، مؤكداً أهمية تقديم كافة الرعاية لهؤلاء القادمين وفقاً لتوجيهات القيادة، وقد جُهزت الحافلات لنقلهم إلى فنادق للإقامة في ضيافة هذا البلد المعطاء حتى تتم مغادرتهم إلى بلدانهم.