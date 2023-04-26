الصور الإنسانية تتوالى.. سادس سفينة للرعايا ترسو بقاعدة الملك فيصل وأبطالها ضباط وأفراد القوات البحرية

صور إنسانية تتوالى يسجلها أبطال القوات البحرية الملكية السعودية في وصول سادس سفينة قادمة من ميناء سواكن بالسودان، حيث وصلت السفينة فجر اليوم، وعلى متنها 1688 من 59 جنسية، بينهم 13 مواطناً، وبينهم سفير موريتانيا بالسودان وعدد من الدبلوماسيين.
واستقبل القادمين قائد المنطقة الغربية اللواء طيار ركن أحمد بن علي الدبيس، وقائد الأسطول الغربي اللواء بحري يحيى العسيري، ومدير عام فرع وزارة الخارجية مازن الحملي، وعدد كبير من السفراء والقناصل، واستقبلوهم بالورود والحلوى والأعلام السعودية التي تعبّر عن كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
وكانت دموع الفرح تنهمر من محياهم عند نزولهم من الباخرة، حيث رحب بهم قائد المنطقة الغربية اللواء أحمد الدبيس، وقال: أنتم في بلادكم وفي ديرتكم، ونحن هنا في استقبالكم تنفيذاً لأمر قيادتنا التي نذرت نفسها لخدمة الإنسانية، وفتحت ذراعيها لإجلاء كل أبناء العالم من السودان إلى أرضها معزّزين مكرّمين، مؤكداً أهمية تقديم كافة الرعاية لهؤلاء القادمين وفقاً لتوجيهات القيادة، وقد جُهزت الحافلات لنقلهم إلى فنادق للإقامة في ضيافة هذا البلد المعطاء حتى تتم مغادرتهم إلى بلدانهم.
وسجّل ضباط وأفراد القوات البحرية، في صورٍ رصدتها "سبق"، مجندات يحملن أطفالاً وأفراداً يساعدون مسنين، في رسالة سطروها لكل العالم، هنا السعودية بلد الإنسانية، هنا قيادة حكيمة جنّدت مواطنيها لخدمة زائري وقاصدي هذا البلد المعطاء.