"السند": عمل الرئاسة يسعى لتحقيق رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحصيل أهدافها

جاء ذلك بعد لقائه منسوبي فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية، قائلاً: إن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحدة من أعظم الأركان التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، قال الله تعالى ﴿الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمورِ﴾ [الحج: 41].