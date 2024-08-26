غداً.. المسجد النبوي يحتضن ندوة "الفتوى في الحرمين وأثرها في التيسير على قاصديهما 2"

وتتضمن الندوة ما يقارب 23 متحدثاً عبر سبع جلسات شملت محاورها: الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما، ومنهج الفتوى في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي عهد الخلفاء الراشدين، وجهود المملكة في تأصيل منهج الفتوى وتعزيز دورها في الحرمين، وأثر الفتوى في التيسير على المرأة الزائرة للمسجد النبوي وتطبيقاتها، والفتوى في العصر الرقمي وأثر التقنية في تعزيزها، وضوابط تغيير الفتوى وتطبيقاتها في الحرمين، ومراعاة الخلاف في الفتوى في الحرمين الشريفين وتطبيقاته.