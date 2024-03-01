محليات

دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مواطن لترويجه القات

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته لجهة الاختصاص
دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مواطن لترويجه القات

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن؛ لترويجه نبات القات المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

جازان
الإدارة العامة للمجاهدين
القات المخدر

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