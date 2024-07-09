"البارقي": ارتفاع الحرارة يؤدّي لِلِّزُوجة بالدورة الدموية قد تسبّب تجلطات في الشرايين أو المخ

قال استشاري مركز القلب بالحرس الوطني الدكتور محمد البارقي: إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدّي إلى لزوجة في الدورة الدموية التي قد تسبّب تجلطات في شرايين القلب أو المخ، خاصة لدى كبار السن ومرضى القلب!