"البارقي": ارتفاع الحرارة يؤدّي لِلِّزُوجة بالدورة الدموية قد تسبّب تجلطات في الشرايين أو المخ

قال استشاري مركز القلب بالحرس الوطني الدكتور محمد البارقي: إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدّي إلى لزوجة في الدورة الدموية التي قد تسبّب تجلطات في شرايين القلب أو المخ، خاصة لدى كبار السن ومرضى القلب!
وقال لنشرة النهار على قناة الإخبارية: "في فصل الصيف تحدث حالات جلطات قلبية وانسداد في الشرايين، والتي غالبًا ما تحصل في فصل الشتاء".
مضيفًا: أن "ارتفاع درجة الحرارة يؤدّي إلي لزوجة في الدورة الدموية، والتي قد تسبّب، لا سمح الله، تجلطات في شرايين القلب أو الدماغ".
ولفت إلى أن فقدان وقلّة السوائل وزيادة العرق وحصول الجفاف وشدة حرارة الشمس؛ لها أعراض جانبية كثيرة، وخصوصًا لدى مرضى القلب من كبار السن.
ومن المتوقّع اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء 10 يوليو، أن تضرب موجة حرّ "لاهبة" العراق والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين، ويُتوقّع أن تسجل أعلى معدل حرارة في العالم بدرجة تصل إلى °50.