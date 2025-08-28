وزير التعليم : المعلم محور العملية التعليمية ومهنته السامية تستوجب تمكينه وتزويده بالمهارات لمستقبل التعليم

أكّد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن المعلم هو محور العملية التعليمية، وأن مهنته السامية تتطلب من الوزارة إيلاء اهتمام أكبر بتطوير قدراته المهنية، وتمكينه من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التطوير المستمر في المناهج الدراسية، مشدداً على أن تطوير المعلم والمناهج يمثلان ركائز أساسية لدعم التعليم ورفع مستوى جودته بما يسهم في تعزيز تنافسية مخرجاته محلياً وعالمياً. جاء ذلك خلال حفل تكريم مديري التعليم في المحافظات، الذي أقامته وزارة التعليم في ديوانها بالرياض أمس ، بحضور الوزير، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة ومنسوبي التعليم. التعليم ركيزة لمستقبل الوطن وأوضح البنيان أن تكريم القيادات التعليمية يجسّد تقدير الوزارة لما قاموا به من جهود وإنجازات في الميدان، مؤكداً أن هذه المناسبة تمثل خطوة نحو مواصلة العمل والارتقاء بالعملية التعليمية، انطلاقاً من إدراك أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المستقبل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.