توفر وظائف عقود تعاون في عدد من التخصصات لحملة الماجستير والدكتوراه بجامعة نجران

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترَف بها، مع ضرورة إحضار معادلة المؤهل إذا كان من جامعة خارجية، على ألا يقل التقدير العام عن جيد جدًّا في مؤهل الماجستير إذا كان حاصلًا عليه من جامعة تمنحها بتقدير، وفي حال كانت الشهادة صادرةً من جامعة تمنح الدرجة بدون تقدير؛ فلا بد ألا يقل التقدير العام عن جيد جدًّا في مؤهل البكالوريوس، وكذلك الحصول على شهادة التصنيف المهني، وبطاقة التسجيل المهني، وشهادة إتمام فترة الامتياز في حال كان المتقدم للتعاون في التخصصات الطبية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق، أو قرار تأديبي أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتعاون موظفًا)، كما اشترطت أن يكون المتقدم قادرًا على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية للجامعة، وأن يحقق الشروط الخاصة بالكلية، مع الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي أو الخاص، أو تقديم (برنت) من نظام "أبشر" أو "توكلنا" يُثبت أن المتقدم غير موظف.