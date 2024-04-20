"سائقو الموت" مستمرون في تعريض أرواحهم وحياة الآخرين للخطر.. من المسؤول؟

يتسبب "مناديب التوصيل" في قطع الإشارات والسير بشكل عكسي حيث يعرضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.
ولا يلتزم عدد من "مناديب التوصيل" بالضوابط المتعلقة بالزي والخوذة، كما أنهم لا يسيرون وفق الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
وشكا عدد من المواطنين من أن "مناديب التوصيل" لا يهتمون بضوابط المرور ولا يحرصون على الإضاءات أثناء السير خاصة في المساء.
ويبقى السؤال: من المسؤول عن هذه التجاوزات؟ هل هو المندوب أم الشركة؟
وكانت الهيئة العامة للنقل قد أصدرت 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات، تم تطبيقها بشكل مرحلي ابتداءً من 1 أبريل 2024.
وأوضحت الهيئة أن القرارات تضمنت إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف فقط تدريجيا خلال 14 شهرًا، استمرار عمل المواطنين في النشاط، إلزام التطبيقات بتفعيل خاصية التحقق من الوجه للتحقق من هوية السائقين، تحديد اشتراطات وضوابط الدراجات النارية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في النشاط، السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وبينت أن القرارات تستهدف تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات، ورفع جودة الخدمة وكفاءة عملية التوصيل، وزيادة مستوى الموثوقية والأمان، وخلق فرص وظيفية للسعوديين.