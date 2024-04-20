"سائقو الموت" مستمرون في تعريض أرواحهم وحياة الآخرين للخطر.. من المسؤول؟

وأوضحت الهيئة أن القرارات تضمنت إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف فقط تدريجيا خلال 14 شهرًا، استمرار عمل المواطنين في النشاط، إلزام التطبيقات بتفعيل خاصية التحقق من الوجه للتحقق من هوية السائقين، تحديد اشتراطات وضوابط الدراجات النارية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في النشاط، السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.