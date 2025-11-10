مؤتمر “Space Lead ’25” بجامعة الفيصل يستكشف العلاقة بين الفضاء وصحة الإنسان

وتضمّن حفل الافتتاح عرضًا مرئيًا بعنوان “رحلة جامعة الفيصل نحو التميز والابتكار”. كما ألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية والتطوير ورئيسة اللجنة العليا للمؤتمر، كلمةً رحّبت فيها بالضيوف، مؤكدة أن المؤتمر يمثل “خطوة استراتيجية نحو مستقبل تتلاقى فيه العلوم الطبية والهندسية لاستكشاف الفضاء وفهم تأثيره على صحة الإنسان”، مشددة على أهمية التعاون العلمي بين الجامعات والقطاعات البحثية والصناعية.