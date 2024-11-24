من كلمة خادم الحرمين بمؤتمر "التوائم الملتصقة": الوحيد المتخصّص عالمياً ومن أكبر البرامج الطبية الإنسانية

ويستعرض المؤتمر الإنجازات الطبية السعودية في مجال فصل التوائم الملتصقة، حيث نجحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، في إجراء أكثر من 60 عملية فصل منذ عام 1990م. واستغرقت هذه العمليات أكثر من 750 ساعة جراحية دقيقة، شملت توائم من 21 دولة، ما أسهم في تحسين حياة الأطفال وأسرهم، وجعل المملكة رائدة في هذا المجال الطبي الإنساني.