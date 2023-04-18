"يلو" تعيّد على عملائها بخصم 5% إضافي في كافة مستويات العضوية

وقدم الأستاذ محمد النجران الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" التهنئة لعموم المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبّل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة وهم في أتم صحة وعافية، وعن حملة (عيدك يلو) قال النجران: نحرص في "يلو" على مشاركة عملائنا والتفاعل معهم في مختلف المناسبات الدينية والوطنية بأنواع مختلفة من التفاعل والذي وجدنا بأن الأفضل في عيد الفطر أن يكون عبارة عن خصم، خصوصاً وأن التنقل بين المدن ينشط في هذه الفترة من العام لذلك صمّمنا العرض ليكون في مستوى تطلعات واحتياجات عملائنا الكرام.