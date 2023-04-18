"يلو" تعيّد على عملائها بخصم 5% إضافي في كافة مستويات العضوية

مع قرب حلول عيد الفطر السعيد هلّت أخبار الخير لعملاء "يلو" بعد أن أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" عن عيديتها لعملائها، عبر إطلاق حملة (عيدك يلو) والتي تتضمن خصماً إضافياً على كافة مستويات العضوية لديها بنسبة 5%، كما أعلنت الشركة عن إطلاق العضوية الجديدة (البلاتينية) والتي تمنح للعملاء الدائمين الذين أكملوا 50 ألف ميل أو 75 عقداً خلال عام، حيث سيحصل حاملو العضوية البلاتينية على خصم بنسبة 25%، بالإضافة للعديد من المزايا التفضيلية الأخرى المقدمة لحاملي هذه العضوية.
ومع حملة (عيدك يلو) سوف يحصل حاملو العضوية الصفراء على خصم 10% على خدمات الحجز، وحاملو العضوية الفضية على خصم 15%، وأصبح خصم حاملي العضوية الذهبية 20%. وانطلقت الحملة رسمياً يوم 18 أبريل الجاري.
وقدم الأستاذ محمد النجران الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" التهنئة لعموم المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبّل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة وهم في أتم صحة وعافية، وعن حملة (عيدك يلو) قال النجران: نحرص في "يلو" على مشاركة عملائنا والتفاعل معهم في مختلف المناسبات الدينية والوطنية بأنواع مختلفة من التفاعل والذي وجدنا بأن الأفضل في عيد الفطر أن يكون عبارة عن خصم، خصوصاً وأن التنقل بين المدن ينشط في هذه الفترة من العام لذلك صمّمنا العرض ليكون في مستوى تطلعات واحتياجات عملائنا الكرام.
وحول العضوية البلاتينية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً، أكد النجران بأنها مستوى جديد مصمم ليتوافق مع احتياجات عملائنا الأكثر تعاملاً واستفادة من خدمات "يلو" طيلة العام، وتتضمن خصومات ومزايا متنوعة تقديراً لثقتهم وتعاملهم الدائم مع الشركة.