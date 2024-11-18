"شاغلو التشكيلات الإشرافية والمدرسية" يثمنون إتاحة "رخص مهنية متنوعة"

وأضافوا: "سلبية اختبارنا في التخصص العلمي، على المهام المكلفين بها، أنه بعيد عن الأعمال التعليمية والإدارية والتربوية والإرشادية التي نقوم بها، فهو لا يقيس أداءنا لمهام عملنا، كما لا نستفيد منه في تطوير أدائنا مهنيًا في الوظائف المكلفين بها".