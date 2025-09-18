وزارة السياحة تطلق المرحلة الأولى من معارض "أهلها" لتوظيف الكوادر الوطنية بجدة والمدينة المنورة

يذكر أن وزارة السياحة كانت قد أطلقت "منصة أهلها"؛ التي تهدف إلى بناء مجتمع من المتخصصين في السياحة في المملكة، عبر تشجيع الأفراد على إنشاء وتحديث ملفاتهم، ودعم أهداف الوزارة الإستراتيجية المتعلقة باستقطاب القوى الوطنية العاملة في القطاع، وتوطين الوظائف في قطاع السياحة الواعد.