"فلكية جدة": الخميس غرة شهر صفر فلكيًّا

وأفاد بأن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة -يوم التحري- عند الساعة 06:51 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (3) درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (4) درجات، وإضاءته (0.3%) وسيغرب عند الساعة 07:10 مساءً بعد (19 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر صفر "فلكيًّا (حسابيًّا)".