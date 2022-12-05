افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لطب الطواريء بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي

واختتمت د.مها كلمتها بالتأكيد على حرص أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الدائم على دعم منظومة التعليم والتدريب ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، حيث استعرضت عدداً من إنجازات الأكاديمية والتي من أبرزها إطلاق "27" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة ، وتدريب أكثر من 2500 ممارس صحي ، وذلك بالتعاون مع 18 جامعة محلية وعالمية، وكذلك إصدار 4 أعداد من مجلة الدكتور سليمان الحبيب المحكمة . بالإضافة إلى تخريج 330 من دارسي برامج الزمالة والدبلومات الطبية مؤخراً ، وكذلك تكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي والتي بلغت مليون وخمسمائة ألف ريال.