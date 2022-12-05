افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لطب الطواريء بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي

افتتح منذ قليل بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لطب الطواريء تحت شعار "الريادة من خلال الإبتكار" ، وذلك برعاية الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي المكلف للمجموعة وعدداً من المسؤولين والقياديين ، وبمشاركة 85 متحدثاً ومحاوراً من جنسيات مختلفة، وتقدم فيه أكثر من 45 محاضره و 12 ورشة عمل، بالإضافة إلى 10 حلقات نقاشية، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 23 ساعة تعليم طبي مستمر .
وقد بدأ المؤتمر بكلمة للدكتورة مها السبيعي مديرة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة، رحبت في مستهلها بالخبراء المتحدثين والحضور واللجنة المنظمة، والشركات الراعية، مضيفة أن هذا المؤتمرْ يحظى بأهميةٍ كبيرةٍ ، كونِه يشكلُ تظاهرة علمية ، تجمعُ أبرزَ الخبراءِ الحاصلينَ على أعلى الشهاداتِ العلميةْ ، من أجل بحث أحدث مستجدات طب الطوارىء والحوادث والحشود والكوارث والسموم، ومناقشة طرق إنعاش الكبار والصغار وكيفية تحسين نوعية العلاج.
وأضافت د.السبيعي قائلة أن المناقشات والأطروحات التي ستقدم خلال جلسات المؤتمر ، ستسهم بمشيئة الله في الإرتقاء بطب الطوارئ ، وخدمات الرعاية الصحية المقدمة بالمملكة.
واختتمت د.مها كلمتها بالتأكيد على حرص أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الدائم على دعم منظومة التعليم والتدريب ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، حيث استعرضت عدداً من إنجازات الأكاديمية والتي من أبرزها إطلاق "27" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة ، وتدريب أكثر من 2500 ممارس صحي ، وذلك بالتعاون مع 18 جامعة محلية وعالمية، وكذلك إصدار 4 أعداد من مجلة الدكتور سليمان الحبيب المحكمة . بالإضافة إلى تخريج 330 من دارسي برامج الزمالة والدبلومات الطبية مؤخراً ، وكذلك تكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي والتي بلغت مليون وخمسمائة ألف ريال.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن خدمات الطوارئ ، وقد عكس العرض الإمكانيات الكبيرة والتجهيزات الحديثة التي يحظى بها هذا التخصص الهام بمستشفيات المجموعة.
من جانبه جدد الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الترحيب بالجميع، قائلاً أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في حساسية طب الطوارئ كتخصص معني بالتعامل مع الحالات والإصابات الحرجة المهددة للحياة ، بالإضافة إلى الموضوعات والقضايا الهامة التي سيناقشها.
وأضاف د. العسيري أن المؤتمر يعد من أكبر التجمعات العلمية، بالنظر إلى العدد الكبير من الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية رفيعة المستوى المشاركة فيه ، وسيتيح فرصاً واسعة للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص الحيوي.
بعد ذلك قام الأستاذ فيصل النصار بتكريم الشركات الراعية، والتي كان لها دور متميز في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر ، وفي الختام تفضل راعي الحفل بافتتاح المعرض المصاحب ، والذي يشارك فيه عدداً من أكبر الشـركات الطبية العالمية المختصة في تقنيات وأجهزة طب الطوارئ.