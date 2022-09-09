العالم يرثي الملكة إليزابيث الثانية

أعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" لرحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الخميس، معتبراً أنّها كانت مثالاً في "التفاني في العمل"، ومنوّهاً بما تميّزت به الراحلة من "خدمة لا حدود لها.. وإخلاص للواجب، وشهادة ثابتة على الإيمان بيسوع المسيح".