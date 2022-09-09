العالم يرثي الملكة إليزابيث الثانية

قدّم قادة الدول تعازيهم في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي تبوّأت عرش بريطانيا سبعين عاماً، معتبرين أنّها طبعت بلادها والعالم ونجحت في استقطاب محبّة البريطانيين وغير البريطانيين.
فيما يأتي أبرز ردود الفعل:
بعث الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء، للملك تشارلز الثالث، في وفاة الملكة إليزابيث. وقال "لقد كانت جلالتها نموذجاً للقيادة سيخلده التاريخ". وأضاف "نستذكر بكل تقدير جهود الفقيدة في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا الصديقين، وكذلك المكانة الدولية الرفيعة التي حظيت بها".
عدَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّ الملكة الراحلة كانت "امرأة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما"، مضيفا أنّها "كانت أكثر من ملكة. لقد جسّدت حقبة". وتابع بايدن أنّها "أسهمت في جعل العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة (علاقة) خاصّة".
وقّع الرئيس الأمريكي شخصياً في دفتر العزاء الذي فتحته السفارة البريطانية بواشنطن تكريماً للملكة الراحلة.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بيان أصدره الكرملين، "طوال عقود، تمتّعت إليزابيث الثانية بحبّ رعاياها واحترامهم، وكذلك بسلطة على الساحة العالمية".
أبدى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، "ألمه" لغياب إليزابيث الثانية، التي كانت أوّل عاهل بريطاني لا يحكم الإمبراطوريّة الهنديّة التي لم تعد قائمة بعد تقسيمها عام 1947 ونَيل دولتَي الهند وباكستان المنبثقتين منها استقلالهما.
عبّر الرئيس الصيني شي جين بينغ عن "تعازيه الصادقة للعائلة الملكية البريطانية وحكومة وشعب" المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وقالت شبكة "سي سي تي في" الحكومية "نيابة عن الصين حكومة وشعباً وباسمه شخصياً، أعرب شي جين بينغ عن تعازيه الصادقة"، مؤكداً أن "وفاتها خسارة فادحة للشعب
وصف عارف علوي، رئيس باكستان، التي تُعد ثاني أكبر دولة في الكومنولث من حيث عدد السكّان بعد الهند، الراحلة بأنّها كانت "زعيمة كبيرة وخيّرة".
ورأى أنّ وفاتها تترك فراغاً هائلاً، مؤكّدا أنّ "ذكراها ستبقى محفورة بأحرف من ذهب في سجلات تاريخ العالم".
أعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" لرحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الخميس، معتبراً أنّها كانت مثالاً في "التفاني في العمل"، ومنوّهاً بما تميّزت به الراحلة من "خدمة لا حدود لها.. وإخلاص للواجب، وشهادة ثابتة على الإيمان بيسوع المسيح".
التزم ممثّلو الدول الأعضاء في الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حداداً على الملكة إليزابيث الثانية. وأشاد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بالمزايا التي تمتّعت بها ملكة بريطانيا الراحلة من "فضيلة ونعمة وتفانٍ"، منوّهاً "بحضورها المثير للطمأنينة على مدى عقود من التغيرات الكبرى".
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالملكة إليزابيث الثانية ووصفها بـ"صديقة لفرنسا وملكة للقلوب" طبعت "بلادها والقرن".
قال ملك بلجيكا فيليب، وزوجته الملكة ماتيلد، إن ملكة بريطانيا الراحلة كانت "ملكة استثنائية طبعت التاريخ بعمق"، وأثبتت "وقاراً وشجاعة وتفانياً طوال فترة حكمها".
أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالملكة إليزابيث الثانية التي شكّلت "نموذجا للاستمرار" عبر التاريخ، مشيرة إلى أنّ "هدوءها وتفانيها كانا مصدر قوّة لكثيرين".
قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن الملكة إليزابيث تميّزت بـ"الفضيلة والأناقة وبإحساسٍ بالواجب لا يتزحزح".
حيّا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من جهته "الإرث الاستثنائي من السلام والازدهار" الذي تركته الملكة الراحلة. وأضاف "روح القيادة والدبلوماسية لديها أتاحت إقامة وتعزيز التحالفات مع الولايات المتحدة وبلدان أخرى في العالم".
اعتبر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أنّ الملكة إليزابيث الثانية كانت رمزاً لـ"المصالحة" مع ألمانيا وأسهمت في "تضميد جروح" الحرب العالمية الثانية.
وقالت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل "لا توجد كلمات لتكريم، ولو جزئياً، الأهمية البالغة لهذه الملكة، لحسها بالواجب، ولنزاهتها المعنوية، ووفائها وكرامتها".
أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عن حزنه "العميق" لرحيل الملكة إليزابيث الثانية، ورأى فيها مثالاً على "القيادة" وعلى "التزام عام مترفّع" عن المصالح الخاصة.
أكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أن الملكة إليزابيث الثانية شكّلت "حضوراً دائماً" في حياة الكنديين و"ستبقى إلى الأبد جزءاً مهماً من تاريخ بلدنا".
أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الحداد على إليزابيث الثانية لمدة ثلاثة أيام. وكتب على تويتر "لم تكن ملكة على بريطانيا فحسب، بل ملكة علينا كلّنا"، واصفا إيّاها بأنّها كانت "مثالاً في القيادة والتواضع. وحبّ بلادها يظلّ إلهاماً للعالم إلى الأبد".
أشاد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، بـ"نزاهة لا حدود لها" لدى الملكة إليزابيث، متحدثاً عن "نهاية زمن" برحيلها. وتحدّث عن "حكم تاريخي وحياة طويلة مكرّسة للواجب والعائلة والإيمان والخدمة".
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ وفاة الملكة إليزابيث "خسارة لا تعوّض"، معرباً عن "حزنه العميق" لهذا النبأ.
قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، التي تؤيّد استقلال بلادها عن بقية المملكة المتحدة، إنّ رحيل إليزابيث الثانية "لحظة حزينة بالنسبة إلى المملكة المتحدة ومنظمة الكومنولث والعالم".
وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إليزابيث الثانية بالملكة "المحبوبة" التي مثلّت المملكة المتحدة ومنظّمة الكومنولث "بتوازن وحكمة".
وصف الرئيس الإيرلندي مايكل د. هيغينز، الملكة بأنها "كانت "صديقة مميزة لإيرلندا"، معتبراً أنّ "تأثيرها كان كبيراً على أواصر التفاهم المتبادل" بين الشعبين.
أشادت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، بالملكة "الاستثنائية" إليزابيث الثانية، وأمرت بتنكيس الأعلام وبتنظيم مراسم حداد رسمية.
أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الجمعة، عن أسفه "للخسارة الكبيرة" للمجتمع الدولي بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية، مبدياً "حزنه العميق". وقال "إن رحيل الملكة التي قادت المملكة المتحدة في أوقات مضطربة في العالم، خسارة كبيرة، ليس الشعب البريطاني فحسب، لكن للمجتمع الدولي أيضاً".