"الخثلان": الاثنين القادم يوافق "عاشوراء" والسنة أن يصام معه يوم قبله أو بعده

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أن يوم الاثنين القادم يوافق عاشوراء لهذا العام؛ مشيرًا إلى أن السنة أن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده.
وقال الخثلان في تغريدة من حسابه بتويتر: "يوافق عاشوراء هذا العام (١٤٤٤هـ): يوم الاثنين القادم (10/ 1/ ١٤٤٤هـ- 8/ 8/ ٢٠٢٢م) والسنة أن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده، أي أن الصيام يكون يومي الأحد والاثنين، أو الاثنين والثلاثاء.
وقال رسول الله ﷺ: (وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله).