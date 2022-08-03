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"الخثلان": الاثنين القادم يوافق "عاشوراء" والسنة أن يصام معه يوم قبله أو بعده

استشهد بقول الرسول "صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله"