تعليم عسير يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في الملتقى العلمي الصيفي

ولفت إلى أن المسارات تتضمن: المسارات العلمية، والعلوم الحيوية والبيئية، والحاسب الآلي، والفضاء وعلوم الطيران، والروبوت، مشيراً إلى أن الفعاليات الخاصة بالطلاب تنطلق في الخامس من شهر محرم المقبل وتنتهي في السادس عشر من الشهر ذاته، والفعاليات الخاصة بالطالبات تنطلق في التاسع عشر من شهر محرم، وتنتهي مطلع شهر صفر المقبل، علمًا أنه بإمكان الطلاب والطالبات التسجيل في الملتقى من خلال الرابط