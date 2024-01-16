"محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد" تطلق برنامجًا تدريبيًا لمزاولة مهنة تربية النحل

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي الذي يستمر شهرًا كاملاً يتخلله تدريب علمي وعملي لأفضل الممارسات لتربية النحل وإنتاج العسل، وسيحصل المتدربون على مجموعة من الممكنات منها: الحصول على ترخيص مزاولة مهنة تربية النحل، الحصول على 10 خلايا نحل، إضافة إلى الحصول على تصريح وضع المناحل وإنتاج العسل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية وفق الاشتراطات البيئية المتّبعة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات المرتبطة بنشاط المناحل وآلية التعامل معها لمدة عامًا كاملاً.