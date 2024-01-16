"محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد" تطلق برنامجًا تدريبيًا لمزاولة مهنة تربية النحل

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، اليوم، البرنامج التدريبي لمزاولة مهنة تربية النحل وإنتاج العسل، بحضور محافظ رماح مبارك بن فايز آل مجلي، والمشرف على التنمية المجتمعية بالهيئة سامي بن مرضي الحربي.
وأوضحت الهيئة، أن البرنامج التدريبي يأتي امتدادًا لدعم وتحقيق المستهدفات الإستراتيجية للهيئة الرامية إلى تنمية المجتمع المحلي ورفع القاعدة الاقتصادية، وذلك من خلال بناء القدرات والتمكين في مختلف المجالات المستدامة والصديقة للبيئة، وإتاحة فرص وظيفية ومهن متنوّعة ذات منتجات أصيلة عالية الطلب مما يعود بالنفع على أبناء المجتمع المحلي، الذي بدوره ينعكس على تحسين جودة الحياة.
وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي الذي يستمر شهرًا كاملاً يتخلله تدريب علمي وعملي لأفضل الممارسات لتربية النحل وإنتاج العسل، وسيحصل المتدربون على مجموعة من الممكنات منها: الحصول على ترخيص مزاولة مهنة تربية النحل، الحصول على 10 خلايا نحل، إضافة إلى الحصول على تصريح وضع المناحل وإنتاج العسل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية وفق الاشتراطات البيئية المتّبعة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات المرتبطة بنشاط المناحل وآلية التعامل معها لمدة عامًا كاملاً.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في دراسة الاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والعمل على تعزيز مهارات ومهن مستدامة وذات ارتباط وثيق بالطبيعة والثقافة والأرض والإسهام في الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.