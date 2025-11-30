"الحياة الفطرية" تطلق موسم "عيش الطبيعة" للتخييم في المحميات

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن انطلاق موسم التخييم "عيش الطبيعة" في المحميات الطبيعية التابعة له، من خلال تجارب منظمة تعزز الممارسات المسؤولة، وتدعم استدامة النظم البيئية.
وأوضح المركز أن الموسم يهدف إلى تنظيم أنشطة التخييم بما ينسجم مع متطلبات الحفظ البيئي، إلى جانب نشر ثقافة التخييم المسؤول، ورفع الوعي المجتمعي بالسلوك البيئي، وتعزيز السياحة البيئية كمسار تنموي مستدام.
وأشار إلى أن أبرز مزايا الموسم تتمثل في بيئة تخييم منظمة تحافظ على النظم البيئية، ومسارات وتجارب ترفيهية متوافقة مع معايير الاستدامة، إضافة إلى خيارات تدعم السياحة البيئية وتحفظ الموارد الطبيعية.