عبر "الإسكوتر".. هكذا ينتقل طلاب "أم القرى" داخل الحرم الجامعي

وعقد المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سلسلة اجتماعات تحفيزيّة موضّحةً أهم الخطوط العريضة، للبدء في المبادرة، وذلك مع شركاء النجاح من الجهات ذات العلاقة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهم: أمانة العاصمة المقدسة، جنباً إلى جنب الهيئة العامة للنقل، وجامعة أم القرى، وشركة كدانة للتنمية والتطوير انطلاقاً لبدءِ التنفيذ في ممرّات المشاة والأحياء، ومواقف السيارات، وحول جبل الرحمة بمشعر عرفات وجامعة أم القرى.