عبر "الإسكوتر".. هكذا ينتقل طلاب "أم القرى" داخل الحرم الجامعي

شرعت جامعة أم القرى في تجربة النقل عبر "الإسكوتر" داخل حرمها الجامعي، وذلك للمساهمة في تحسين البيئة الجامعية والمجتمعية وتقديم تجربة مثالية لمنسوبي وطلبة الجامعة وزوارها.
وتفصيلاً، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مُمثّلةً في المركز العام للنقل، وتفعيل مبادراته والتي تتضمّن تعزيز استخدام وسائل النقل الخفيفة ومن ضمنها (الإسكوتر والدراجات الهوائية) في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وعقد المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سلسلة اجتماعات تحفيزيّة موضّحةً أهم الخطوط العريضة، للبدء في المبادرة، وذلك مع شركاء النجاح من الجهات ذات العلاقة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهم: أمانة العاصمة المقدسة، جنباً إلى جنب الهيئة العامة للنقل، وجامعة أم القرى، وشركة كدانة للتنمية والتطوير انطلاقاً لبدءِ التنفيذ في ممرّات المشاة والأحياء، ومواقف السيارات، وحول جبل الرحمة بمشعر عرفات وجامعة أم القرى.