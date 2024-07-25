خلال الساعات المقبلة.. توقعات بأجواء معتدلة وماطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة

توقعت أحدث القراءات الجوية أن يتجدد نشاط السحب الركامية على أجزاء عِدّة من مرتفعات جنوب غرب المملكة خلال الساعات القادمة، وتتمثل بأجزاء مختلفة من شرق جازان ومرتفعات عسير والباحة، وتطال كذلك أجزاء من شرق مكة المكرمة بما فيها الطائف.
ووفق طقس العرب، تترافق هذه السحب الركامية بإذن الله بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَد في بعض النطاقات، مما يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في بعض الأنحاء.
وتسود هذه الأجواء الماطرة وسط طقس معتدل الحرارة إجمالاً في مصايف المملكة، ودرجات حرارة عشرينية في غالبية المُرتفعات، وبالتزامن مع استمرار درجات الحرارة في مستويات أربعينية في باقي المناطق مع طقس صيفي شديد الحرارة.