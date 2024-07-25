خلال الساعات المقبلة.. توقعات بأجواء معتدلة وماطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة

وتسود هذه الأجواء الماطرة وسط طقس معتدل الحرارة إجمالاً في مصايف المملكة، ودرجات حرارة عشرينية في غالبية المُرتفعات، وبالتزامن مع استمرار درجات الحرارة في مستويات أربعينية في باقي المناطق مع طقس صيفي شديد الحرارة.