"النشاط البدني لتعزيز جودة الحياة".. مؤتمر دولي لعلوم الرياضة بجامعة الملك سعود

وبعد الانتهاء من التكريم بدأ المعرض الذي يضم أكثر من 65 شركة ومنظمة في شتى المجالات الرياضية مما يعكس مدى ضخامة الحدث، وكان هناك حضورٌ كثيفٌ من الجميع، وكان التنظيم في هذا المؤتمر بمعايير عالمية وسهولة في التنقل بين الأقسام. وتمّ عقد جلسة علمية معرفية لتبادل الخبرات والمعارف المحلية والعالمية من أبرز المفكرين في المجال الرياضي.