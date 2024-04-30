"النشاط البدني لتعزيز جودة الحياة".. مؤتمر دولي لعلوم الرياضة بجامعة الملك سعود

أقامت جامعة الملك سعود مؤتمرها الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني بعنوان (النشاط البدني لتعزيز جودة الحياة) بتاريخ 29 - 30 أبريل 2024.
وأُقيم المؤتمر والمعرض المصاحب له بمعايير دولية مميزة، كعادة الجامعة في مثل هذه المؤتمرات، برعاية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وحضر نيابة عنه نائبه بدر القاضي.
بدأ المؤتمر بكلمة الدكتور عبدالله الشهري، شرح فيها أهداف هذا المؤتمر التي تسعى من خلاله الجامعة للتعاون والمشاركة لرفع الكفاءات الرياضية علمياً ومعرفياً.
بعد ذلك تحدّث عميد كلية العلوم الرياضية الأستاذ الدكتور طارق الصالحي، عن رؤية الكلية المتميزة والطموحة المواكبة لرؤية المملكة 2030م، وتحدّث عن مدى سعادته عمّا تقدّمه الكلية من برامج وتطوّر وتسابق مع الزمن.
وفي كلمته قدّم مدير الجامعة المكلّف الأستاذ الدكتور عبدالله السلمان، شكره للقيادة على دعمها السخي للجامعة، لافتاً إلى مدى تقدُّمها في التصنيف العالمي، وخصَّ كلية العلوم الرياضية التي تطوّرت وتقدّمت بشكلٍ كبير.
تلا ذلك تكريم الشركاء في المؤتمر والمعرض من شخصيات دولية ومحلية ومسؤولين، وبعدها تمّ تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين في الكلية.
وبعد الانتهاء من التكريم بدأ المعرض الذي يضم أكثر من 65 شركة ومنظمة في شتى المجالات الرياضية مما يعكس مدى ضخامة الحدث، وكان هناك حضورٌ كثيفٌ من الجميع، وكان التنظيم في هذا المؤتمر بمعايير عالمية وسهولة في التنقل بين الأقسام. وتمّ عقد جلسة علمية معرفية لتبادل الخبرات والمعارف المحلية والعالمية من أبرز المفكرين في المجال الرياضي.