بالفيديو ..وزير الطاقة: في 2050 سنظل نرتدي الثوب ولن نغير ألواننا ومعتقداتنا واعتزازنا بتاريخنا وثقافتنا

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عمق اعتزازنا بتاريخنا وثقافتنا وتمسكنا بهويتنا ومعتقداتنا مضيفاً أنه "في عام 2050 سنظل نرتدي الثوب".
وأكد في الجلسة الافتتاحية لمنتدى "جيبكا" السنوي الـ 17، والذي يقام في دولة قطر تحت شعار "توظيف الكيمياء لتحقيق التحول المؤثر": "لن نغير ألواننا ومعتقداتنا واعتزازنا بتاريخنا وثقافتنا".
واستدرك: "لكنني متأكد من أن ما نحاول القيام به في كل رؤانا ، هو التأكد من أن الأجيال القادمة سوف تكون كما نحن اليوم فخورون بأنفسنا".
واستهل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان كلمته بالإشادة بمدى ترحيب قطر وكرم شعبها مستشهداً ببيت شعر للشاعر العراقي محمد الجواهري:
فمِنْ أهلي إلى أهلي رجوعٌ..
وعنْ وطَني إلى وطني إياب
وأوضح وزير الطاقة أن إستراتيجية المملكة للبتروكيميائيات تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة مع تخفيف البصمة الكربونية، متوقعاً أن ينمو القطاع بأكثر من 50٪ ليصل إلى نحو 1200 مليون طن سنوياً بحلول 2040 م.
وكشف بأن المملكة تعمل على توسيع محفظة مشروعاتها البتروكيميائية بأربعة مشروعات سيعلن عن تشغيلها خلال الأعوام القليلة القادمة.