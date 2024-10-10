"مدل بيست" تطلق أول مبادرة من نوعها في المنطقة وتستضيف سلسلة من ورش العمل لكتاب أغاني الهيب هوب والبوب

كشفت "مدل بيست"، الشركة السعودية الرائدة في الترفيه الموسيقي، عن خطط جديدة تستهدف توظيف استديوهات "بيست هاوس" في استضافة سلسلة ورش عمل لكتاب الأغاني، وذلك في إطار أول مبادرة من نوعها في المنطقة دشنتها بعد الإعلان مؤخرًا عن إطلاق "مؤسسة النشر الموسيقي في مدل بيست"، الذي يعد أول كيان لنشر الموسيقى في المملكة العربية السعودية، ضمن التزامها بدعم وتمكين مؤلفي الأغاني والمنتجين والفنانين داخل المنطقة وخارجها.