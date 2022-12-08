"كفاءة": اختيار المركبة المناسبة للاحتياج الفعلي يوفر الطاقة على المدى البعيد

كما ينصح المركز باختيار حجم السيارة وقدرتها التشغيلية، بناءً على عدد أفراد الأسرة، ونوع الاحتياج؛ مشيرًا إلى أن السيارات ذات الحجم الكبير، والسعة المقعدية تستهلك وقودًا أعلى من السيارة الصغيرة؛ وهو ما يتطلب اختيار النوع الأنسب لحاجة الأسرة وعدد أفرادها، ونوعية الاستخدام، سواء في السفر وقطع مسافات طويلة أو الاستخدام داخل المدينة.