"كفاءة": اختيار المركبة المناسبة للاحتياج الفعلي يوفر الطاقة على المدى البعيد

دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المواطنين والمقيمين إلى إجراء عمليات صيانة دورية لمركباتهم.
وأكد المركز أن صيانة أجزاء السيارة بصفة دائمة يضمن سلامتها وعمرها الافتراضي كاملًا من ناحية، كما يضمن الحصول على أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة، وهو ما يسهم في تقليص استهلاك الوقود بنسب متفاوتة من سيارة إلى أخرى.
ونصح المركز راغبي شراء السيارات الجديدة، بقراءة بطاقة الطاقة، ومعرفة حجم استهلاكها من الوقود، ومن ثم اختيار الأنواع الموفرة للطاقة؛ في إشارة إلى الأنواع التي تقع في النطاق الأخضر وفق تعليمات بطاقات كفاءة الطاقة.
وقال: "لا بد من التأكد بعد ذلك من صحة المعلومات الواردة في البطاقة، من خلال تطبيق "تأكد" المتوفر من خلال كل أنواع الهواتف المحمولة.
وأوضح المركز أن لكل فئة من السيارات الموجودة في الأسواق السعودية، توجد سيارة مرشّدة للطاقة، وسيارة أخرى عالية الاستهلاك، ومن هنا يجب الحرص على شراء السيارة المرشّدة عن طريق مراجعة بطاقة اقتصاد الوقود.
كما ينصح المركز باختيار حجم السيارة وقدرتها التشغيلية، بناءً على عدد أفراد الأسرة، ونوع الاحتياج؛ مشيرًا إلى أن السيارات ذات الحجم الكبير، والسعة المقعدية تستهلك وقودًا أعلى من السيارة الصغيرة؛ وهو ما يتطلب اختيار النوع الأنسب لحاجة الأسرة وعدد أفرادها، ونوعية الاستخدام، سواء في السفر وقطع مسافات طويلة أو الاستخدام داخل المدينة.