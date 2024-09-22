المملكة تشارك في جلسة الآمال الرقمية ضمن مؤتمر قمة المستقبل

شاركت المملكة؛ ممثلة في وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بحضور محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي؛ في جلسة الآمال الرقمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على هامش أعمال مؤتمر قمة المستقبل ((Summit of the futureفي مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.