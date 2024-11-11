"عطاءٌ يلامس الحياة".."الشهري" يتبرع بكليته لإنهاء معاناة ابن أخيه مع المرض

ويُعد التبرع بالأعضاء من أعظم وأشرف صور العطاء، فهو يُعيد الأمل لقلوب أرهقها المرض، ويُسهم في تخفيف الألم عن أشخاصٍ لا يملكون سوى الدعاء والأمل. ويجسد راشد الشهري بهذا العطاء النبيل نموذجًا يُحتذى به في المجتمع، ويُعبّر عن مدى عمق الترابط الأسري والتآزر الذي تميز به مجتمعنا.