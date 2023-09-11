انطلاق منتدى الاستشاريين الإداريين السعوديين الأول.. ١٧ سبتمبر

تطلق جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين، يوم الأحد 17 سبتمبر 2023، منتدى الاستشاريين الإداريين السعوديين الأول، الذي يهدف إلى إجراء حوار ثري بمشاركة قيادات من القطاعين الحكومي والخاص حول التطورات المتسارعة، التي يشهدها قطاع الاستشارات الإدارية في المملكة، وتسليط الضوء على دور القطاع الاستشاري في تطوير الدراسات الاستشارية التي تدعم الإستراتيجيات والسياسات والمبادرات الحكومية الهادفة لتحقيق أهداف رؤية المملكة، بالإضافة الى أبرز التحديات والفرص والدروس المستفادة من تجارب القطاع الحكومي وشركات الاستشارات المحلية والعالمية، وذلك في فندق إنتركونتننتال بالرياض.