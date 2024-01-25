"المودة" تقدم "115" ألف خدمة لـ"56" ألف مستفيد عبر مبادراتها التنموية

واختتم "السمنودي" قائلًا: إن "المودة" ملتزمة بتقديم رسالتها في تحسين جودة الحياة الأسرية عبر برامج نوعية ملهمة ومبتكرة تتوافق مع احتياجات المستفيدين، وفق دراسات وممارسات تخصصية احترافية، مع تمكين الأسرة بالخبرات والمهارات والمعالم الأساسية في المجال التربوي والاجتماعي، وزيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة، بالشراكة مع العديد من المانحين الداعمين.