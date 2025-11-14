انطلاق فعالية "بنكرياس.. حِنا نوعي الناس" بمشاركة 15 جهة توعويّة بالشرقية

"في عام 2021 بلغ عدد المصابين بالسكري حول العالم 537 مليون شخص، ومن المتوقع أن يتجاوز 700 مليون بحلول 2045. أما في المملكة، فيُقدّر عدد المصابين بنحو 4.2 ملايين شخص بنسبة 18.7%، ومن المرجح أن يرتفع إلى 5.6 ملايين في عام 2030، وإلى 7.5 ملايين في عام 2045".