انطلاق فعالية "بنكرياس.. حِنا نوعي الناس" بمشاركة 15 جهة توعويّة بالشرقية

انطلقت أمس فعالية "بنكرياس.. حِنا نوعي الناس"، التي تنظمها الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء للعام الثاني على التوالي، تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري، وذلك بالشراكة مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وفرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، وصيدليات الدواء، وتُقام على كورنيش الدمام الجنوبي حتى يوم السبت 15 نوفمبر 2025م.
ودشّن الفعالية عضو مجلس إدارة الجمعية عبدالله الضبيب، بحضور مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية علوان الشمراني، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المشاركة والداعمة والراعية.
وأوضح "الضبيب" أن الفعالية تندرج ضمن مبادرتي "سكرك بأمان" و**"الشرقية مبصرة"**، المنطلقتين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، لافتًا إلى أن الجمعية نفذت منذ بداية الشهر الجاري زيارات ميدانية شملت 10 مواقع حكومية وشركات ومجمعات تجارية، واستهدفت نحو 15 ألف مستفيد.
وأكّد أن من أهداف الجمعية إقامة فعاليات تثقيفية وصحية لتعزيز الوعي العام، والكشف المبكر عن السكري والسمنة، وتحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي وسليم.
من جهتها، شددت المدير التنفيذي للجمعية خديجة منصور على أهمية التوعية خلال الشهر العالمي للسكري، قائلة:
"في عام 2021 بلغ عدد المصابين بالسكري حول العالم 537 مليون شخص، ومن المتوقع أن يتجاوز 700 مليون بحلول 2045. أما في المملكة، فيُقدّر عدد المصابين بنحو 4.2 ملايين شخص بنسبة 18.7%، ومن المرجح أن يرتفع إلى 5.6 ملايين في عام 2030، وإلى 7.5 ملايين في عام 2045".
وأضافت: "هذه الأرقام تستدعي تضافر الجهود على مستوى الأفراد والمؤسسات نحو مجتمع أكثر صحة ووعياً".
وتشهد الفعالية مشاركة أكثر من 15 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، منها:
هيئة الصحة العامة "وقاية"، بلدية الدمام، مجمع الملك فهد الطبي العسكري، الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد، شبكة الدمام الصحية، كلية الأمير سلطان العسكرية، كلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مركز طب الأسرة والمجتمع، نادي الاتفاق، جمعية أرفى، جمعية وعي، نادي ترافد للأطفال، مستشفى جاما، ومستشفى سليمان الحبيب.