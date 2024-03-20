"تريام" وجهة المغامرات.. "نيوم" تعلن عنها لاستكشاف أجمل الشواطئ الفيروزية

وتحتوي الوجهة الجديدة على منتجع يضم 250 غرفة، ويوفر للضيوف مرافق وتجارب استثنائية للاسترخاء واستعادة النشاط والاستمتاع بالمناطق الطبيعية المحيطة، فيما تربط الوجهة بين الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحيرة من خلال تصاميمها التي تأخذ شكل الجسر، وعلى امتداد هذا "الجسر" تبرز واجهة مبتكرة تحاكي مشهد غروب الشمس من مسافةٍ بعيدة، كما تتميز الطوابق العلوية والسفلية من مرافق المنتجع بإطلالات بانورامية على البحيرة والسماء والمناظر الطبيعية المحيطة، التي سيتم الحفاظ عليها على امتداد الساحل.