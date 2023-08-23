"تقويم التعليم" تمنح الاعتمادَ المؤسسي للمعهد التقني للخطوط الحديدية

منحت هيئةُ تقويم التعليم والتدريب ممثلةً في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"؛ الاعتمادَ المؤسسي المشروط للمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2023م حتى أغسطس 2024م.
وجاء الاعتماد بعد استيفاء المعهد شروطَ ومعايير الاعتماد المؤسسي المشروط الذي تقدّمه الهيئة؛ حيث يتم منح الاعتماد المؤسسي من الهيئة للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة، وذلك لفترة زمنية محددة، كما تتم متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد، وفق مؤشرات أداء معيارية.
ويهدف هذا الاعتماد إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني؛ للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية، وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محليًّا ودوليًّا، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.
يُذكر أن مركز "مسار" أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة؛ بهدف رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محدّدة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلُّعات القيادة والمجتمع.