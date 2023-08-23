"تقويم التعليم" تمنح الاعتمادَ المؤسسي للمعهد التقني للخطوط الحديدية

ويهدف هذا الاعتماد إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني؛ للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية، وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محليًّا ودوليًّا، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.