120 يوماً مع الـ40°.."الزعاق": السعودية و4 دول عربية تنافس العالم في لقب "الأحر"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن درجات الحرارة تنقسم إلى "صيفية وشتوية ومعتدلة"، الصيفية تبدأ من 35 فما فوق، والشتوية من 25 وأسفل، وما بينهما درجات معتدلة "ربيعية وخريفية".
وأضاف الزعاق، خلال هذه الأيام تدخل الدول العربية حيز الدرجات الأربعينية، وستعيش فيها لمدة 120 يومًا أي 4 أشهر.
ولفت إلى أن الصيف له بداية وشدة ونهاية، حيث يبدأ مع كنة الثريا في شهر مايو، ويشتد بجمرة القيظ في شهري يوليو وأغسطس، وينتهي في موسم مرخيات القلايد في سبتمبر.
وأوضح، أن درجات الحرارة تدخل في حيز القاسية من 47 إلى 53 درجة ويتولد عنها رياح السموم.
وتابع: "هناك 5 دول عربية تنافس العالم في الدرجات الأحر وهي: العراق والكويت والسعودية وليبيا والجزائر، أما العراق والكويت، فإنهما يدخلان في مصب التسعير الذاتي، أما الدول الثلاث الأخر، فهي تكون أكثر حرارة لوقوعها في مدار السرطان.