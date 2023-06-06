120 يوماً مع الـ40°.."الزعاق": السعودية و4 دول عربية تنافس العالم في لقب "الأحر"

ولفت إلى أن الصيف له بداية وشدة ونهاية، حيث يبدأ مع كنة الثريا في شهر مايو، ويشتد بجمرة القيظ في شهري يوليو وأغسطس، وينتهي في موسم مرخيات القلايد في سبتمبر.