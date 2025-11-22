"أمن الطرق" في عسير يضبط مواطنًا بحيازته 68 كيلوجرامًا من القات المخدر

ودعت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن مهربي ومروّجي المخدرات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، إضافة إلى رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa.