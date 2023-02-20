"عطاؤها من جذورها".. مبادرة "فلاورد" في يوم التأسيس السعودي

احتفلت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بمناسبة يوم التأسيس من خلال إطلاق حملة "عطاؤها من جذورها" بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض.
قامت شركة فلاورد، من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، بزراعة حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بتاريخ 16 فبراير، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض وبمشاركة أعضاء فريق فلاورد في المملكة، الذين قاموا بالتطوع لإنجاز المبادرة.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة يوم التأسيس الذي يحتفي بتاريخ المملكة العريق منذ التأسيس وحتى يومنا الحالي الذي نفخر فيه بإنجازات المملكة والنقلة النوعية التي شهدتها في ظل قيادتها الحكيمة.
ونبتهل إلى الله أن يمنّ على المملكة بالمزيد من النجاح والإنجازات التي يشار لها بالبنان، لتكون منارة للتطور والتقدم في جميع المجالات".
وقامت الشركة بالاحتفال بالمناسبة البهيجة، بإطلاق مجموعة حصرية من باقات الورود والهدايا التي شملت العديد من عناصر الحضارة السعودية.
يُذكر أن المجموعة مستوحاة من قيم يوم التأسيس وهي: الفخر، والكرم، والأصالة، والترابط.
فلاورد متجر إلكتروني تأسس عام 2017، معنيّ بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت؛ حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها، ليتم تنسيقها من قِبَل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية، لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها، التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.
عن شركة فلاورد:
تأسست شركة فلاورد في عام 2017، وتُعد الوجهة الأولى للورود والهدايا لجميع المناسبات في منطقة الشرق الأوسط. وتستورد فلاورد الورود من أفضل المزارع حول العالم، والتي يتم تنسيقها من قِبَل منسقي ورود متخصصين ومن ثم يتم توصيلها من خلال خدمة التوصيل الخاصة بالشركة.