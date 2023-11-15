المملكة تعلن عن تصميم شعار جناحها المُشارِك في إكسبو 2025 أوساكا.. كانساي.. اليابان

وقد سلّط حفلُ العشاء الذي أقيم في أوساكا، الضوءَ على النمو المتزايد للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وانطلاقًا من رؤية السعودية 2030 فقد حددت مبادرة الرؤية السعودية اليابانية 2030 المشتركة التي وُقعت في عام 2016م، عدة مجالات للتبادل الاقتصادي بين الدولتين؛ فمنذ توقيعها ارتفعت نسبة الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، وكذلك حددت مجموعة من مجالات قطاعية ذات أولوية يمكن تعزيز الاستثمار بها عبر بناء علاقات ثنائية. وتعظّم هذه الاستراتيجية من نقاط القوة التي تتمتع بها المملكة واليابان، وتشهد على التزام كل دولة بتعزيز الابتكار، واستشراف حقبة جديدة من التعاون.