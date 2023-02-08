"مرض نيوكاسل".. المملكة تحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من إحدى المناطق الفرنسية

حظرت السعودية استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من المنطقة الإدارية البرانيس الأطلسية "Pyrenees-Atlantiques" بجمهورية فرنسا.
يأتي ذلك بعد تقرير التبليغ الدوري الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "WOAH" الذي يفيد بتفشّي مرض نيوكاسل في المنطقة.
ومرض نيوكاسل في الدجاج هو مرض فيروسي شديد الخطورة يُعرف بأنه مرض تنفسي حاد "Avian pnemocephalitis"، كما تعتمد شدّة الإصابة على ضراوة الفيروس وقابلية الإصابة عند الدجاج، ويعتبر الدجاج من أكثر الطيور عرضةً لهذا المرض القاتل؛ حيث يصاب به في جميع الأعمار.
وفي الدجاج الرومي يكون الفيروس شديد الضراوة في الأعمار الصغيرة، وتقلّ خطورته في الأعمار الكبيرة، وللفيروس قدرة عالية على البقاء في جثث الطيور النافقة التي كانت مصابة والمحفوظة في الثلاجات عند درجة حرارة صفر مئوية.
وفيما يخص طرق انتشار عدوى النيوكاسل، فإن فترة حضانة المرض من 4-6 أيام، وقد تصل إلى عدة ساعات على حسب ضراوة المرض؛ حيث يتم إفراز الفيروس خلال فترة الحضانة وأثناء المرض، وأيضًا فترات النقاهة، وتنتقل العدوى من خلال الغذاء والماء الملوث، وأيضًا ينتقل من خلال الرذاذ في الهواء، كما تنتقل من خلال ملابس العمال وأحذيتهم والمعدات الموجودة بالمزرعة، والأقفاص والسيارات التي تنتقل فيها الطيور. وتعتبر "الطيور المهاجرة" والحشرات سببًا من أسباب انتقال العدوى.