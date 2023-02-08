"مرض نيوكاسل".. المملكة تحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من إحدى المناطق الفرنسية

وفيما يخص طرق انتشار عدوى النيوكاسل، فإن فترة حضانة المرض من 4-6 أيام، وقد تصل إلى عدة ساعات على حسب ضراوة المرض؛ حيث يتم إفراز الفيروس خلال فترة الحضانة وأثناء المرض، وأيضًا فترات النقاهة، وتنتقل العدوى من خلال الغذاء والماء الملوث، وأيضًا ينتقل من خلال الرذاذ في الهواء، كما تنتقل من خلال ملابس العمال وأحذيتهم والمعدات الموجودة بالمزرعة، والأقفاص والسيارات التي تنتقل فيها الطيور. وتعتبر "الطيور المهاجرة" والحشرات سببًا من أسباب انتقال العدوى.