هيئة تطوير بوابة الدرعية تنفذ باقة من التجارب الاستثنائية لتجسيد أمجاد 3 قرون

وللتوعية بتاريخ الدولة السعودية، نظّمت الهيئةُ عددًا من الحلقات النقاشية ضمن جلسات "المداد" التاريخية، بمشاركة عددٍ من المختصّين في التاريخ السعودي؛ للحديث عن أبرز القصص المرتبطة بتاريخ الدولة السعودية وتاريخ الدرعية، إضافةً إلى إقامة عددٍ من المحاضرات التوعوية بالتعاون مع إمارات المناطق المختلفة، شملت: الجوف، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية، إضافةً إلى عددٍ من الجهات الحكومية وشبه الحكومية؛ إذ تناولت المحاضراتُ قصةَ وشخصية الإمام محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ "1727م"، كما تطرّقت لأبرز الأحداث والمُمكّنات التي جعلت من المنطقة مركزَ اهتمامٍ عالميًّا منذ ذلك الحين.